Соченение золотая душа
Литература
Соченение золотая душа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все любят жизнь. Все думают жить легко а на самом деле нет . Везде тебя ждёт беда но жизнь не даёт беде случится сразу . Но как бы жизнь обошлась бы бес душы ? ведь душу прозвали золотой потому что душа застесчает тебя . Душу нужно беречь
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