Соченение золотая душа

Гость: Гость:

Все любят жизнь. Все думают жить легко а на самом деле нет . Везде тебя ждёт беда но жизнь не даёт беде случится сразу . Но как бы жизнь обошлась бы бес душы ? ведь душу прозвали золотой потому что душа застесчает тебя . Душу нужно беречь