Сочинение " Кто не умеет говорить карьеры не сделает "
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Сочинение " Кто не умеет говорить карьеры не сделает "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут подразумевается под "не умеет говорить"-косноязычие, элементарная неграмотность, тут не подразумевается ораторское искусство, а лишь умение убеждать в своей правоте, говорить может и мало, но доступно и по делу. Конечно, для карьеры это важно. В школе помню учитель по русскому отвечал, когда мы спрашивали на сколько страниц писать сочинение? "Чтобы словам было тесно, а мыслям просторно".
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