Сочинение на тему: 9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества. Какого человека, по твоему мнению, можно назвать героем Отечества? Объясни своё мнение.
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Сочинение на тему: 9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества. Какого человека, по твоему мнению, можно назвать героем Отечества? Объясни своё мнение.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что героем отечества моно назвать человека который защитил свою родину ценною своей жизни или рисковал ею
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