Сочинение на тему "Чем я больше всего люблю заниматься и почему"
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Сочинение на тему "Чем я больше всего люблю заниматься и почему"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю читать книжки потому, что в них я узнаю много интересного и увлекательного. В книжках есть познавательные моменты. Книжка учит правильно и интересно разговаривать. Ещё я люблю рисовать. Рисование помогает успокоится. Иногда рисование помогает нормализовать почерк. Еще я люблю кататься на велосипеде. Катание на велосипеде это занятие спортом и улучшение дыхательной системы.
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