Сочинение на тему "экскурсия в лес". Сочинение на тему "экскурсия в лес... со словосочетаниями золотое кольцо,верхний этаж,ранним утром,желтые листья
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Сочинение на тему "экскурсия в лес". Сочинение на тему "экскурсия в лес... со словосочетаниями золотое кольцо,верхний этаж,ранним утром,желтые листья
Ответ(ы):
Гость:
На даче ранним утром, взобравшись на верхний этаж, я посмотрел в окно. Я увидел очень необычную картину. Лес стоял как золотое кольцо, то есть желтые березы "кольцом" окружали зеленые ели. Это было удивительное и очень красивое зрелище! Я решил отправиться на прогулку в лес. Под ногами шуршали желтые листья, было тепло, спокойно и умиротворенно на душе.
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