Сочинение на тему "экскурсия в лес". Сочинение на тему "экскурсия в лес... со словосочетаниями золотое кольцо,верхний этаж,ранним утром,желтые листья

Гость: Гость:

На даче ранним утром, взобравшись на верхний этаж, я посмотрел в окно. Я увидел очень необычную картину. Лес стоял как золотое кольцо, то есть желтые березы "кольцом" окружали зеленые ели. Это было удивительное и очень красивое зрелище! Я решил отправиться на прогулку в лес. Под ногами шуршали желтые листья, было тепло, спокойно и умиротворенно на душе.