СОчинение на тему я хочу стать фотографом

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СОчинение на тему я хочу стать фотографом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу стать фатографом. Мне очень нравится наша природа наш лес.. И я очень хотел вырасти и стать фотографом..мне очень нравится фотографировать нашу природу..Красивые места на нашей планете!!!
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