Сочинение по картине А.К.Саврасов.Грачи прилетели

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Картина выдающего и очень талантливого художника Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели» - одно из лучших полотен мастера. Картина была написана в 1871 году и является одним из шедевров русского и мирового искусства. Художник изобразил обычный весенний день, такой, когда уже по-настоящему чувствуется весна, потому что снег быстро тает, и прилетают грачи из теплых краев. И Саврасов сумел очень точно передать этот момент. Несмотря на то, что на полотне преобладают серые грязные цвета, она полна радости и позитива, ведь наступает весна. В это время года просыпается природа от долгого зимнего сна, распускаются цветы и деревья, пробуждаются насекомые, солнце светит ярче и теплее. Первый признак наступления настоящей весны – прилет грачей. Их мы видим на березках на первом плане. Птицы сидят на ветках, в прошлогодних гнездах, некоторые летают или сидят на снегу. Для изображения птиц художник использует черные, темные цвета. В серый цвет окрашены и березки. Они выглядят пока очень одинокими, худенькими и раздетыми. Но совсем скоро на них будет роскошный наряд из зеленой и сочной листвы. Вокруг ствола берез проталинки, видны следы детей, собак, а может быть даже зайцев. Справа от берез – талая вода, которая уже не покрывается льдом, значит, на улице достаточно тепло. На втором плане мы видим деревню. Серые деревянные домики как будто тоже просыпаются после долгого зимнего сна. Видно, что они мокрые от растаявшего снега. Над домами возвышается небольшая часовня. Судя по картине, она либо заброшенная, либо очень старая, потому что видно, что в некоторых местах отпала штукатурка, и видна кирпичная кладка. За деревней видно поле, на которое скоро выйдут крестьяне и начнут сажать рожь или пшеницу. Поле уходит далеко вдаль и переходит в линию горизонта. Весеннее небо особенное. Уже нет таких кучевых серых облаков, которые роняют на землю пушистые снежинки. Все чаще оно становится глубоким, ярко-голубым и с белоснежными облаками, на фоне которых можно увидеть прилетевших черных грачей. Картина Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели» мне понравилась тем, что в этих серых, коричневых красках есть радостное предчувствие весны, тепла, ласкового солнца.