Сочинение по русскому языку "я сижу на берегу..."
Русский язык
Сочинение по русскому языку "я сижу на берегу..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сежу на берегу птицам песчинки паю бережок прекрасный соднешко красата на траве расса рыбки мухи стриказа бережок это красата летнего дня!
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