Образуйте от данных слов новые слова,добовляя приставки: над,на,с,пере,от,под,при,про.В словах писать,читать,лететь.

Русский язык
Образуйте от данных слов новые слова,добовляя приставки: над,на,с,пере,от,под,при,про.В словах писать,читать,лететь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над столом , на стол , с тобой, от игрушки , под машиной, пришла ,про тебя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
12×(-45)= 234×(-46)= 3×(-6)=
Ответить
Математика
Ученик Занимается английским языком 20 минут какую часть часов Это составило
Ответить
Математика
У Ивана и Петра вместе 9080 рублей у Ивана и Никиты вместе 90 30 руб. А у Петра и Никиты ??месте 890 руб. Сколько денег у каждого из них
Ответить
Русский язык
Помогите дополнить таблицу
Ответить
Химия
Подскажите дальше ............
Ответить