Образуйте от данных слов новые слова,добовляя приставки: над,на,с,пере,от,под,при,про.В словах писать,читать,лететь.
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Образуйте от данных слов новые слова,добовляя приставки: над,на,с,пере,от,под,при,про.В словах писать,читать,лететь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над столом , на стол , с тобой, от игрушки , под машиной, пришла ,про тебя
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