Ученик Занимается английским языком 20 минут какую часть часов Это составило
Математика
Ученик Занимается английским языком 20 минут какую часть часов Это составило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так) 20/60=1/3 Ответ 1/3 часа) 60 минут же в часе)
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