Решите пожалуйста задачи. Напишите решение и ответ... пожалуйста

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Задача 6 - холодильники РЕШЕНИЕ Обозначим - Х- декабрь У - январь и Z - февраль Тогда 1) X+Y+Z = 4225 - 2) 18%*Y = 27%*X 3) 18%Y = 36%*Z Преобразуем 2) и 3) 4) X =0.18 : 0.27 *Y = 2/3 *Y 5) Z = 0.18 : 0.36 *Y = 1/2*Y Подставим в ур 1) 6) (2/3 + 1 + 1/2)*Y = 4225 = 2 1/6 *Y Выражаем Y 7) Y = 4225 : 2 1/6 = 1950 - ОТВЕТ - за январь 1950 8) Х = 2/3*1950 = 1300 - ОТВЕТ - за декабрь 1300 9) Z = 1/2*1950 = 975 - ОТВЕТ - за февраль 975 Проверка 1950+1300+975 = 4225 - правильно