Решите пожалуйста задачи. Напишите решение и ответ... пожалуйста

Математика
Решите пожалуйста задачи. Напишите решение и ответ... пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 6 - холодильники РЕШЕНИЕ Обозначим -  Х- декабрь У - январь и Z - февраль Тогда 1)  X+Y+Z = 4225 - 2)   18%*Y = 27%*X 3)   18%Y = 36%*Z Преобразуем 2) и 3) 4)  X =0.18 : 0.27 *Y =  2/3 *Y 5)  Z = 0.18 : 0.36 *Y = 1/2*Y Подставим в ур 1) 6)  (2/3 + 1 + 1/2)*Y = 4225 = 2 1/6 *Y Выражаем Y 7) Y = 4225 : 2 1/6  =  1950 - ОТВЕТ - за январь 1950 8) Х = 2/3*1950 = 1300 - ОТВЕТ - за декабрь 1300 9) Z = 1/2*1950 = 975 - ОТВЕТ - за февраль 975 Проверка 1950+1300+975 = 4225 - правильно
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