От куска веревки отрезали 5 девятых всего куска сравните отрезанную часть с остав??ейся

Математика
От куска веревки отрезали 5 девятых всего куска сравните отрезанную часть с остав??ейся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем всю веревку за 1. Отрезали 5/9, следовательно осталось 4/9. 5/9>4/9, значит, отрезали больше.
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