Помогите решить задачу два автомабиля ехали с одинаковой скоростью один был в пути 5 чесов и проехай за это время 300 километров на сколько часов больше ехал второй автомобиль если он проехал на 120 километров больше первого ПО...

Математика

Помогите решить задачу два автомабиля ехали с одинаковой скоростью один был в пути 5 чесов и проехай за это время 300 километров на сколько часов больше ехал второй автомобиль если он проехал на 120 километров больше первого ПОМОГИТЕ РИШИТЬ

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