Помогите решить задачу два автомабиля ехали с одинаковой скоростью один был в пути 5 чесов и проехай за это время 300 километров на сколько часов больше ехал второй автомобиль если он проехал на 120 километров больше первого ПО...
Математика
Помогите решить задачу два автомабиля ехали с одинаковой скоростью один был в пути 5 чесов и проехай за это время 300 километров на сколько часов больше ехал второй автомобиль если он проехал на 120 километров больше первого ПОМОГИТЕ РИШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300÷5=60(км) 2)(300+120)÷60=7(часов) 3)7-5=2(часов) Ответ:на 2 часа
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