Напишите неизменяемы и изменяемы признаки листа клена. Заранее спасибо)
Биология
Напишите неизменяемы и изменяемы признаки листа клена. Заранее спасибо)
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Клён Листья супротивные, длинночерешковые, пальчато-пятилопастные, у основания сердцевидные. Выемки между лопастями закругленные, лопасти трех-пятивыемчатозубчатые, на верхушке тонкозаостренные. Цветки обоеполые и, однополые, желтовато-зеленые. Прудовик Раковина диаметром до 7 см. Остроконечная раковина темного (рогового) цвета, высота завитка почти равна диаметру устья; последний завиток выпуклый.
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