Аккулы кол дегенге матин курап берш

Қазақ тiлi
Аккулы кол дегенге матин курап берш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің туған жерімнің табиғаты өте керемет. Орман, көл, көкмайса, көкорай шалғын. Бір ғана көлдің өзін алатын болсақ, қандай тамаша, суын айтсаңшы мөп-мөлдір. Ал көл бетіндегі кербез аққулар көлге ерекше сән береді. Аққулы көл сұлулығы басқа көлдерден ерекше.
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