Употребите прилагательные фальшивый кирпичный хрипит январский древний в предложениях в дательном и творительном падеже.каждое прилагательное по отдельнлсти

Гость: Гость:

1) Фальшивый — Мне дали фальшивую монету. Торговец сдавал сдачу фальшивыми монетами. 2) Кирпичный — Девочка подошла к высокому кирпичному дому. Жильцы недовольны кирпичным домом, строящимся прямо у них во дворе. 3) Январский — Люди были рады морозному январскому дню. Январским днём бывает холодно и ветрено. 4) Древний — К древним вещам в лаборатории относятся очень бережно. Учёные были поражены древними надписями на скалах.