Что из перечисленного относится к природным объектам? а. Колесо автомобиля б. П??анета Земля в.Капля воды г. Нож для рыбы д. Ягоды рябины е. Зерно риса
Окружающий мир
Что из перечисленного относится к природным объектам? а. Колесо автомобиля б. П??анета Земля в.Капля воды г. Нож для рыбы д. Ягоды рябины е. Зерно риса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б.планета земля. в.капля воды. д.ягоды рябины. е.зёрна риса.
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