Что из перечисленного относится к природным объектам? а. Колесо автомобиля б. П??анета Земля в.Капля воды г. Нож для рыбы д. Ягоды рябины е. Зерно риса

Окружающий мир

Что из перечисленного относится к природным объектам? а. Колесо автомобиля б. П??анета Земля в.Капля воды г. Нож для рыбы д. Ягоды рябины е. Зерно риса

Автор: Гость