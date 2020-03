Скажите пожалуйста что за эти слова My son George has red eyes,Red eyes,OK, Can you see this letter George, No l can't,l can't look at the things,Do you watch TV much,Not much,Do you play games on computer, Yes doctor,How long ...

Английский язык

Скажите пожалуйста что за эти слова My son George has red eyes,Red eyes,OK, Can you see this letter George, No l can't,l can't look at the things,Do you watch TV much,Not much,Do you play games on computer, Yes doctor,How long do you play

Автор: Гость