У Ивана и Петра вместе 9080 рублей у Ивана и Никиты вместе 90 30 руб. А у Петра и Никиты ??месте 890 руб. Сколько денег у каждого из них

Гость: Гость:

Для начала в таких задачах составляется краткая схема И+П=9080 И+Н=9030 П+Н=890 9080-890 = 8190 - на столько И богаче чем Н 9080-9030=50 - на столько П богаче чем Н (9080+9030+890)/2 =9500 - сумма денег всех детей (делили на 2 т.к. каждый упоминается дважды) если отнимем от этой суммы 8190 и 50 то получим деньги Н только в 3 раза больше и это = 1260 значит его деньги =420 а дальше просто 420+50 =470- деньги П 420+ 8190=8610 - деньги И