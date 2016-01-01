Сочинение про что я люблю

Гость: Гость:

Я очень люблю, природу, животных, свою семью, ходить с друзьями в лес собирать грибы, купаться в речке, а еще я люблю свою Родину, есть сладости, и люблю читать книжки, смотреть телевизор познавательные программы и мультики.