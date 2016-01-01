Сочинение про что я люблю

Русский язык
Сочинение про что я люблю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю, природу, животных, свою семью, ходить с друзьями в лес собирать грибы, купаться в речке, а еще я люблю свою Родину, есть сладости, и люблю читать книжки, смотреть телевизор познавательные программы и мультики.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
17(3c+5b)+6c-28d при c+d=2
Ответить
Математика
Помогите пж не помню даю 15 балов
Ответить
Математика
(51+z) делить 17=31
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне нужно значение ,, топорная работа, как с гуся вода, небо показалось с овчинку " .
Ответить
Математика
Последняя цыфра числа 9в 2016 степени
Ответить