Сократите дробь √75 ____ 5

Математика
Сократите дробь √75 ____ 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет равно 15 если вы имели ввиду 75\5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма вертикальных углов равна 210°.Найдите эти углы
Ответить
Русский язык
Укажите строку, в которой во всех случаях не пишется раздельно. А (не)годовать, (не)спать, (не)понимаю Б (не)хотеть, (не)навидеть, (не)люблю ...
Ответить
Литература
Как ты понимаеш выражение вокруг С.Маршака
Ответить
Математика
Две машины идут на встречу друг,другу,легковая 40км/ч.На каком расстоянии будут эти машины за 1 ч до встречи?Через 1 ч после встречи?Сделай к задач...
Ответить
Математика
В одной вазе 5 яблок а в другой 2 раза больше .Сколько яблок в двух вазах
Ответить