Сократите дробь √75 ____ 5
Математика
Сократите дробь √75 ____ 5
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Гость:
Будет равно 15 если вы имели ввиду 75\5
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