Сократите дробь используя признаки делимости:.а)540/945 б)184/552
Математика
Сократите дробь используя признаки делимости:.а)540/945 б)184/552
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сокращай на пять,а потом просто сложи сколько раз ты проделил(а),и получится число,которое делится на оба числа б) тож самое ток на два
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