В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд

Математика

В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд

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