В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд
Математика
В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вс=6+3=9см СД=8см АД=7см S=9+6+8+7=30см
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