В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд

Математика
В четырехугольнике авсд сторона ав=6см сторона вс на 3 см больше стороны ав а сторо??а сд на 4см меньше стороны вс но на 1 см большестороны ад найди периметр четырехугольника авсд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вс=6+3=9см СД=8см АД=7см S=9+6+8+7=30см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить неравенство с модулем, чем скорее тем лучше
Ответить
Английский язык
Номер 2 пжжжжжжжж помогите
Ответить
Русский язык
Два лыжника вышли на какое время можно набрать можно применить к краткой записи
Ответить
Математика
Вычисли. Выполни проверку. 29 ÷ 7 85 ÷ 9 19 ÷ 2 46 ÷ 5 680 ÷ 80 88 ÷ 9
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! надо составить словосочетания с этими словами
Ответить