Составь из слов предложение пословицу .запиши его. Приятно, речи, слушать, и, умные
Русский язык
Составь из слов предложение пословицу .запиши его. Приятно, речи, слушать, и, умные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приятно слушать и умные речи.
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