Составь по схеме задачу?

Математика
Составь по схеме задачу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-лодка-14км 2-лодка-? всего проехали 43км. сколько проехала2? решение: 43-14=29
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