Составь суммы,в которых одно из слагаемых равно 6.Найди их значения.Составь разности, в которых вычитаемое равно 6.Найди их значения.
Математика
Составь суммы,в которых одно из слагаемых равно 6.Найди их значения.Составь разности, в которых вычитаемое равно 6.Найди их значения.
Ответ(ы):
Гость:
6+10=16 3+6=9 6+5=11 20-6=14 36-6=30 15-6=9
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