Составь суммы,в которых одно из слагаемых равно 6.Найди их значения.Составь разности, в которых вычитаемое равно 6.Найди их значения.

Математика

Составь суммы,в которых одно из слагаемых равно 6.Найди их значения.Составь разности, в которых вычитаемое равно 6.Найди их значения.

Автор: Гость