Составь задачу по краткой записи.Было-5купюр по1000тенге.Устратил-4500тенге.Осталось-?тнеге
Математика
Составь задачу по краткой записи.Было-5купюр по1000тенге.Устратил-4500тенге.Осталось-?тнеге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 так как 5*1000=5000-4500
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