Составить 2 предложения с глаголом и с главными членом предложениями
Русский язык
Составить 2 предложения с глаголом и с главными членом предложениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама моет, стирает и шьёт. На моем день рождении мы кушали, играли , а мне дарили подарки.
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