Составить предложение на тему зима из слова готовила

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Составить предложение на тему зима из слова готовила
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима готовила нам много сюрпризов: неожиданный снег и яркое солнце
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