Составить сложно-подчиненное предложение со словом вал
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Составить сложно-подчиненное предложение со словом вал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Девятый вал" - картина Айвазовского, которая была написана в 1850 году, произвела на всех очень сильное впечатление.
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