Составьте фразеологизмы, используя инфинитивы подберите к фразеологизмам синонимы
Русский язык
Составьте фразеологизмы, используя инфинитивы подберите к фразеологизмам синонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вылететь в трубу ( прогнать отправить, выскочить вырваться) , смотреть сквозь пальцы ( не обращать внимание, наплевать.) , водить за нос ( обманывать, мошенничать. жульничать, ловчить мухлевать, шаромыжничать) , стоять на задних лапках ( подлизываться. юлить, льстить, пресмыкаться, угождать преклоняться,) , беситься с жиру. ( досадовать, злиться, нервничать, бушевать, возмущаться, бесноваться) :)
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