Составьте фразеологизмы, используя инфинитивы подберите к фразеологизмам синонимы

Гость: Гость:

Вылететь в трубу ( прогнать отправить, выскочить вырваться) , смотреть сквозь пальцы ( не обращать внимание, наплевать.) , водить за нос ( обманывать, мошенничать. жульничать, ловчить мухлевать, шаромыжничать) , стоять на задних лапках ( подлизываться. юлить, льстить, пресмыкаться, угождать преклоняться,) , беситься с жиру. ( досадовать, злиться, нервничать, бушевать, возмущаться, бесноваться) :)