Составьте и запишите Предложения с однородными членами соединенными союзами а или Но если Вам трудно выполнить эту работу самостоятельно используются предложения предложение kontur.ru конструкции Помогите пожалуйста очень сложн...

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Составьте и запишите Предложения с однородными членами соединенными союзами а или Но если Вам трудно выполнить эту работу самостоятельно используются предложения предложение kontur.ru конструкции Помогите пожалуйста очень сложные задания не могу срочно

Автор: Гость