Составьте и запишите Предложения с однородными членами соединенными союзами а или Но если Вам трудно выполнить эту работу самостоятельно используются предложения предложение kontur.ru конструкции Помогите пожалуйста очень сложн...
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Составьте и запишите Предложения с однородными членами соединенными союзами а или Но если Вам трудно выполнить эту работу самостоятельно используются предложения предложение kontur.ru конструкции Помогите пожалуйста очень сложные задания не могу срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети не шумели, как обычно, а тихо играли в сторонке. (однородные - не шумели, играли) Музыка звучала тихо, непринужденно, но весело.(тихо, непринужденно, весело)
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