Составьте и запишите с данными прилагательными новые словосочетания в которых прилагательные приобрели бы значение качественных . с двумя -тремя из них составьте предложение. Железная дорога - ..., свинцовая пуля - ...,кошачий...

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Составьте и запишите с данными прилагательными новые словосочетания в которых прилагательные приобрели бы значение качественных . с двумя -тремя из них составьте предложение. Железная дорога - ..., свинцовая пуля - ...,кошачий хвост - ..., волчья шерсть - ..., медвежья нора - ..., золотые серьги - ..., вишневое варенье - ..., лисий мех - ..., стальная пластинка - ..., черепаший панцирь - ..., каменный забор - ...,

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