Составьте небольшой рассказ из школьной жизни.Постарайтесь употребить глаголы в??ех наклонений

Гость: Гость:

Школа... Какое радное слова! Не зря говорятчто школа второй дом. Каждое утро я прихожу в школу. Здесь мне некогда не скучно, ведь тут у меня много друзей! И на уроке мне не скучно, учителя дохотчево объесняют тему. На переменах я выхожу в школьный двор, и гуляю с друзьями, мы играем в разные и интересные игры. Когда учебный год так хочеться каникул. А во время каникул я так скучаю по школе. Мне не хочется думать, что когда я покинк свой второй дом, и начну студенческую жизнь! Уже нельзя будет вернуться. И все же, я всегда буду скачать по тебе школа.