Составьте по рисунку свой рассказ. С 63 упражнение 132 Даю 12 баллов за правильный ответ + 10 если будет название

Гость: Гость:

Это "Лягушка-путешественница" Гаршина. "Я придумала! Я нашла",-сказала она. "Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно."