Составьте по рисунку свой рассказ. С 63 упражнение 132 Даю 12 баллов за правильный ответ + 10 если будет название

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Составьте по рисунку свой рассказ. С 63 упражнение 132 Даю 12 баллов за правильный ответ + 10 если будет название
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это "Лягушка-путешественница" Гаршина. "Я придумала!  Я нашла",-сказала она. "Пусть две  из  вас возьмут в свои клювы прутик, а  я  прицеплюсь за  него посередине.  Вы будете лететь, а  я  ехать. Нужно только, чтобы  вы не крякали, а  я не квакала, и все будет превосходно."
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