Составьте с любым словосочетанием два предложения: в первом употребите словосочетание в именительном падеже, во втором в винительном. помогите пожалуйста туплю сегодня!
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Составьте с любым словосочетанием два предложения: в первом употребите словосочетание в именительном падеже, во втором в винительном. помогите пожалуйста туплю сегодня!
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