Составьте с любым словосочетанием два предложения: в первом употребите словосочетание в именительном падеже, во втором в винительном. помогите пожалуйста туплю сегодня!

Русский язык

Составьте с любым словосочетанием два предложения: в первом употребите словосочетание в именительном падеже, во втором в винительном. помогите пожалуйста туплю сегодня!

Автор: Гость