Совреме(н,нн)ый герб города Снежногорска,который до 1994 года им_новался В(?)южным,пр_дст_вляет собой (не)обычный щит.В л_зоревом поле в_днее(тся,ться) обращё(н,нн)ая прямо на зрит_ля голова нерпы с ч_рными глазами,носом и уса...

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Совреме(н,нн)ый герб города Снежногорска,который до 1994 года им_новался В(?)южным,пр_дст_вляет собой (не)обычный щит.В л_зоревом поле в_днее(тся,ться) обращё(н,нн)ая прямо на зрит_ля голова нерпы с ч_рными глазами,носом и усами.Нерпа буд(то)(бы) выход_т из л_зоревой полын(?)и,ра_положе(н,нн)ой (по)середине серебря(н,нн)ой ледя(н,нн)ой поверхност.И_пользова(н,нн)ые цвета озн_чают,что город находи(тся,ться) на берегу з_лива.Сн_жинки с_мволизируют н_звание города.А"Нерпа"-это название основного город_кого пр_изводстве(н,нн)ого пр_дпр_ятия,где р_монтируют подводные лодки. С объяснениями пж

Автор: Гость