Спиши,расставь знаки препинания

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Спиши,расставь знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам надо текс! потом ответим
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