Напишите перевод текста

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Гость:
Жизнь насекомых. Существует около 10 миллионов видов насекомых в мире. Эти маленькие существа живут в домах и садах. Некоторые живут около воды, другие в полях, парках и лесах. Некоторые насекомые выходят наружу в течение дня, а то время как другие ночью. Насекомые очень важны. Они сохраняют наши сады чистыми, съедая мертвые листья и другой мусор. Они также являются кормом для птиц и других животных. Некоторые насекомые, такие как пчелы, даже производят еду - мед.
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