Что обозначает обстоятельство?
Русский язык
Что обозначает обстоятельство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство это второстепенный член предложения которое обозначает время места образ действия причину цель и степен
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