Что обозначает обстоятельство?

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Что обозначает обстоятельство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство это второстепенный член предложения которое обозначает время места образ действия причину цель и степен
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