Спиши. Слова в скобках замени родственными словами с необходимыми приставками:Се??одня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (дочитал): белка пробиралась скозь снег в мох, достала там с осени п...
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Спиши. Слова в скобках замени родственными словами с необходимыми приставками:Се??одня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (дочитал): белка пробиралась скозь снег в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, тут же их (поела) - я скорлупки нашёл. Потом (набежала) десяток метров, опять (поставила) на снегу скорлупу и через несколько метров (доделала) третью вылазку. Что за чудо? Нельзя же (раздумать), чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и вспомнила точное расстояние между ними.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня глядел я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам прочитал: белка пробиралась сквозь снег в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, тут же их съела - я скорлупки нашёл. Потом пробежала десяток метров, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров съела третью вылазку. Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха....
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