Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. найти простые и составные предлоги. какие отношения выражают?
Русский язык
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. найти простые и составные предлоги. какие отношения выражают?
Ответ(ы):
Гость:
1) рассказывать; 2) в продолжение, капитаном; 3) опущенные, не проникали; 4) в течение, никто; 5) пушистых; 6) сначала, выглянули; 7) предосторожности, о появлении. Простые предлоги: о, у, с, с, сквозь, у, в, на, о, по. Сложные: в течение, несмотря на, из-под.
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