Спишите,ставьте пропущенные знаки препинания. Месяц светил на камышовою крышу и на белые стены моего жилища.Девушка села в кибитку подле гусара слуга вскочил на облучок ямщик свистнул и лошади поскакали.Большие жёлтые мухи не...

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Спишите,ставьте пропущенные знаки препинания. Месяц светил на камышовою крышу и на белые стены моего жилища.Девушка села в кибитку подле гусара слуга вскочил на облучок ямщик свистнул и лошади поскакали.Большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают.Через окно я увидел как большая серая птица села на ветку клёна в саду. Вокруг костра сидят туристы и поют песни.Дождь смочил кротовую пашню и солнце нагрело её.Налетел ветер и полетели бесшумно вниз на жёлтых парашютиках лёгкие семена.На красноватой траве блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин.Девочки сидели в беседке в тихие осенние осенние ночи когда в саду шумел вполголоса неторопливый дождь.Снуют птички на берегу и таскают в гнездо пучки сухих водорослей.В конце марта далеко над тундрой небо посветлеет и покажется край солнышка. ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ,ПРОСТО СКОПИРУЙТЕ ТЕКСТ, ВСТАВЬТЕ И УЖЕ БУДЕТЕ ВСТАВЛЯТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ!

Автор: Гость