Спишите.Задайте вопросы к существительным с предлогами при и без.Определите знач??ние предлогов.1.При возможности я выполню твою просьбу
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Спишите.Задайте вопросы к существительным с предлогами при и без.Определите знач??ние предлогов.1.При возможности я выполню твою просьбу
Ответ(ы):
Гость:
Без возможности я не выполню твою проьбу
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