Сравните х и у. х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!ПРОШУ
Математика
Сравните х и у. х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!ПРОШУ
Ответ(ы):
Гость:
X) 10 1/10 : 40 2/5 =101/10 : 202/5 = 1/4 3-1/4 = 2 3/4 =11/4 11/4 * 20/33=5/3= 1 2/3 1 2/3 -3 3/4 = 1 8/12 -3 9/12 = -2 1/12 y) 1 49/50 *1 7/33 = 99/50 *40/33 = 12/5=2 2/5 4- 2 2/5 = 1 3/5 =8/5 8/5 : 16/25 =5/2= 2 1/2 2 1/2 +3 1/2 =6 x=-2 1/12 y=6
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