Сравните х и у. х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!ПРОШУ

Математика

Сравните х и у. х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ УМОЛЯЮ!!!!ПРОШУ

Автор: Гость