Сравните значения функций y=sinx и y=2sinx. Существуют ли значения аргумента, при которых sinxgt;2sinx. Ответ обоснуйте
Математика
Сравните значения функций y=sinx и y=2sinx. Существуют ли значения аргумента, при которых sinxgt;2sinx. Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значения 2sinx в два раза больше по модулю, но если у этих значений знак минус, то sinx>2sinx. например х=-π/6. sin(-π/6)=-1/2, 2*sin(-π/6)= -1.
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