Среди предложений 31-37 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным ??одчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
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Среди предложений 31-37 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным ??одчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36. Предложение состоит из трех частей. Первое 1 главное. От него ставится вопрос почему ? к придаточному. От придаточного ставится вопрос когда ? ко второму придаточному .
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