Срочно! чтобы приготовить вишневое варенье использовали 3/5 сахара, остальное вишня. в составе варенья сахара на 2 кг больше чем вишни. сколько весит варенье?
Математика
Срочно! чтобы приготовить вишневое варенье использовали 3/5 сахара, остальное вишня. в составе варенья сахара на 2 кг больше чем вишни. сколько весит варенье?
Ответ(ы):
Гость:
3/5-2/5=1/5(кг)меньше вишни чем сахара Значит- 1/5 -это 2 (кг) 2*3=6(кг) сахара 2*2=4(кг) вишни 2*5=10(кг) варенья приготовлено Ответ: 10 кг варенья было приготовлено. =)
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