Срочно! чтобы приготовить вишневое варенье использовали 3/5 сахара, остальное вишня. в составе варенья сахара на 2 кг больше чем вишни. сколько весит варенье?

Математика

Срочно! чтобы приготовить вишневое варенье использовали 3/5 сахара, остальное вишня. в составе варенья сахара на 2 кг больше чем вишни. сколько весит варенье?

Автор: Гость