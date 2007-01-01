Срочно надо!!!! Пожалуйста!!!!!!

Русский язык
Срочно надо!!!! Пожалуйста!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Между тучами ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. 2. Старик, шагавший впереди, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. 3. Туман, пропитанный солнцем, лежал над Москвой. 4. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было два километра. 5. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3предложения с устаревшими словами (устаревшие слова должны быть части тела) из Рассказа А.Пушкина Дубровский
Ответить
Математика
1. Установить, какие из чисел от 1 до 50 делятся нацело на 2; 3; 5; 10. 2. Написать все последовательные четные числа от 60 до 75; от 200 до 215....
Ответить
Математика
В первый день Антон прочитал 1/3 всей книги, во второй день-1/2 всей книги, а в третий-??ставшиеся 12 страниц. Сколько страниц в книге?
Ответить
Биология
Представители какого отряда ракообразных не встречаются в пресных водоемах:деся??иногие,веслоногие,ветвистоусые,усоногие?
Ответить
Информатика
1. записать в развернутом виде числа : 2007 в десятиричной ,234 в восмиричной ,10110 в двоичной 2.Чему будут равны числа (124 в восмиричной ,2Е в...
Ответить