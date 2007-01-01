Срочно надо!!!! Пожалуйста!!!!!!

Гость: Гость:

1. Между тучами ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. 2. Старик, шагавший впереди, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. 3. Туман, пропитанный солнцем, лежал над Москвой. 4. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было два километра. 5. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.