Срочно надо!!!! Пожалуйста!!!!!!
Русский язык
Срочно надо!!!! Пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Между тучами ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. 2. Старик, шагавший впереди, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. 3. Туман, пропитанный солнцем, лежал над Москвой. 4. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было два километра. 5. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.
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