СРОЧНО!!!!!!!! нужен ответ Укажите два способа изменения внутренней энергии газа 1)Теплопередача 2)Приведение газа в движение 3)Подъем его на некоторую высоту 4)Совершение газом или над ним работы

Физика

СРОЧНО!!!!!!!! нужен ответ Укажите два способа изменения внутренней энергии газа 1)Теплопередача 2)Приведение газа в движение 3)Подъем его на некоторую высоту 4)Совершение газом или над ним работы

Автор: Гость