СРОЧНО!!!!!!!! нужен ответ Укажите два способа изменения внутренней энергии газа 1)Теплопередача 2)Приведение газа в движение 3)Подъем его на некоторую высоту 4)Совершение газом или над ним работы

Физика
СРОЧНО!!!!!!!! нужен ответ Укажите два способа изменения внутренней энергии газа 1)Теплопередача 2)Приведение газа в движение 3)Подъем его на некоторую высоту 4)Совершение газом или над ним работы
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Гость:
Скорее всего 1 и 4 теплопередача и совершение газом или над ним работы
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